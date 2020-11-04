Умер директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк умер на 76-м году жизни. Об этом говорится в сообщении института, распространенном в среду.

"Научно-исследовательского института ядерной физики с глубоким прискорбием сообщает, что 3 ноября на 76-м году жизни скоропостижно скончался директор института профессор Михаил Игоревич Панасюк", - говорится в сообщении.

В НИИ выразили соболезнования родным и близким ученого. "Память о Михаиле Игоревиче Панасюке, выдающемся ученом и талантливом руководителе, навсегда сохранится в сердцах тех, кому выпала удача с ним работать или просто общаться", - сказали в НИИ.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Панасюк проработал в НИИ ядерной физики более 50 лет, из которых практически 30 - во главе института. Его научные интересы были связаны с исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов. При жизни он разработал и читал оригинальные спецкурсы "Введение в космофизику" и "Физика Солнца и солнечно-земных связей" для студентов, специализирующихся в области космической физики.

Панасюк был председателем диссертационного совета МГУ, Ученого совета НИИЯФ, членом Ученых советов МГУ и физического факультета МГУ, членом бюро Совета РАН по космосу, председателем Научного совета РАН по комплексной проблеме "Космические лучи", членом бюро Комитета по космическим исследованиям (COSPAR).

Космические эксперименты

Под руководством Панасюка прошли четыре международных эксперимента на высотных аэростатах в Антарктиде, в процессе которых исследовались космические лучи в малоизученном интервале энергий. Он также был инициатором космических экспериментов на спутниках, которые легли в основу Программы космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова (в том числе спутники "Татьяна-1", "Татьяна-2"). В процессе экспериментов НИИ получил экспериментальные результаты по экстремальным явлениям в атмосфере Земли: транзиентным электрическим разрядам в ее верхних слоях.

Также директор НИИ был научным руководителем экспериментов на борту университетского спутника "Ломоносов", запущенного в 2016 году, проводил научные исследования по мониторингу космической радиации на борту Международной космической станции, аппаратов "Метеор", "Электро", "Глонасс" и других.