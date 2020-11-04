СМИ: власти испанского региона решили закрыть кафе и бары из-за пандемии

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Власти автономного сообщества Мурсия на юго-востоке Испании решили временно приостановить работу ресторанов и баров из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду телекомпания Television Espanola.

По ее информации, мера вступит в силу в субботу. Заведениям общественного питания будет позволено готовить еду навынос.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 1,2 млн инфицированных, около 36,5 тыс. пациентов умерли. К настоящему моменту большинство испанских автономных сообществ в дополнение к уже принятым мерам для борьбы с пандемией ввело ограничения на въезд и выезд со своих территорий.

25 октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая будущего года. Согласно решению властей, в королевстве был введен обязательный комендантский час до 9 ноября. После этого принятие особых мер в ночное время будет находиться в компетенции региональных властей. Им также позволено принимать решения об ограничении на въезд и выезд со своих территорий.