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Пандемия COVID-19

Врач заявил, что дезинфицировать зимние перчатки не обязательно

По словам Евгения Тимакова, трогать лицо в таких перчатках не следует
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© Артем Иванов/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Зимние перчатки можно обеззаразить, постирав или обработав раствором с перекисью водорода, однако, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, достаточно не трогать в них лицо. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

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"В перчатках, которые мы носим зимой, не надо трогать лицо. А дезинфицируются они в растворах, которые содержат перекись водорода, они продаются. По факту, дезинфицировать перчатки не надо, их достаточно просто постирать или просто не трогать в них лицо. Кожаные перчатки можно протереть спиртом", - сказал Тимаков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 47,4 млн человек, более 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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