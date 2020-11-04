Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью директора НИИ ядерной физики МГУ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи со смертью директора Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаила Панасюка.

"Мы потеряли товарища, друга, надежного коллегу. Я выражаю свои искренние соболезнования семье Михаила Игоревича", - приводятся слова Рогозина в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

Глава госкорпорации добавил, что смерть Панасюка является невосполнимой потерей для всех, с кем он работал плечом к плечу. "Он навсегда останется в нашей памяти", - отметил Рогозин.

Директор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк умер 3 ноября на 76-м году жизни. Об этом сообщили в институте в среду. Он проработал в НИИ ядерной физики более 50 лет, из которых практически 30 - во главе института. Его научные интересы были связаны с исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов.

Панасюк был инициатором космических экспериментов на спутниках, которые легли в основу Программы космических исследований МГУ им. М. В. Ломоносова (в том числе спутники "Татьяна-1", "Татьяна-2"). В процессе экспериментов НИИ получил результаты по экстремальным явлениям в атмосфере Земли: транзиентным электрическим разрядам в ее верхних слоях.

Также директор НИИ был научным руководителем экспериментов на борту университетского спутника "Ломоносов", запущенного в 2016 году, проводил научные исследования по мониторингу космической радиации на борту Международной космической станции, аппаратов "Метеор", "Электро", "Глонасс" и других.