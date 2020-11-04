Ульяновский губернатор на время отстранил от работы двух вылетавших за границу чиновников

УЛЬЯНОВСК, 4 ноября. /ТАСС/. Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин и глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак отстранены от своих должностей на время служебной проверки в связи с их вылетом за границу. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

На прошлой неделе ряд Telegram-каналов и региональных СМИ сообщили, что Семенкин и Шпак вылетели в Лондон на самолете частной компании из бизнес-авиации Eclair Aviation. По информации каналов, в среднем аренда одного места в таком самолете может обойтись в 1 млн рублей.

"Губернатор Сергей Морозов на время проведения антикоррупционной проверки отстранил от должности заместителя председателя правительства - министра агропромышленного комплекса Ульяновской области Михаила Семенкина. Глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак также отстранена от должности", - сказала собеседница агентства.

В понедельник губернатор поручил антикоррупционному управлению при правительстве региона провести служебную проверку информации о вылете чиновников за границу. Предполагается также выяснить источники финансирования поездки. Глава региона заявил, что у него "есть масса вопросов" после публикаций в СМИ.

Проверку по сообщениям СМИ о зарубежной поездке Семенкина и Шпак также проводит прокуратура региона. Ее цель - выяснить, соблюдали ли чиновники требования антикоррупционного законодательства. "В случае выявления нарушений незамедлительно будут приняты необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.