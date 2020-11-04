МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей Марий Эл со 100-летием со дня образования республики. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Сегодня Республика Марий Эл - крупный промышленный и сельскохозяйственный регион, который демонстрирует динамичное развитие. Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты в агропромышленном и строительном комплексах, модернизируется транспортная инфраструктура. Многое делается для развития образования и науки, здравоохранения и туризма, сохранения уникального историко-культурного наследия", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что республика встречает вековой юбилей достижениями, за каждым из которых стоит "труд, талант, энергия жителей региона, которые любят свою Родину, делают все для ее процветания".

По словам главы кабмина, российская история "неразрывно связана с историей Марий Эл, с ратными подвигами ее жителей, которые во время Великой Отечественной войны ковали победу на фронтах и в тылу, проявили невероятную стойкость и героизм".

Премьер пожелал жителям республики успехов, здоровья и благополучия.

4 ноября 2020 года исполняется 100 лет со дня образования в составе РСФСР Автономной области марийского народа (ныне Республика Марий Эл).