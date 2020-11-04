Итальянские власти выслали выходца из Туниса, подозреваемого в терроризме

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Гражданин Туниса, прибывший в Италию по морю в группе из 16 человек в середине октября, был выслан из Италии по сигналу спецслужб. Как сообщает в среду агентство ANSA, мужчину уже высылали из Европы в 2017 году, и он был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Как уточняется, тунисец подозревается в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он - родственник предполагаемого главы ячейки ИГ, арестованного во Франции в 2016 году. По данным спецслужб, оба бывали в Италии в период с 2008 по 2015 годы.

Как сообщалось, совершивший нападение на верующих в соборе в Ницце в конце октября тунисец прибыл в Европу по морю через Италию в конце сентября.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что необходимо установить более тщательный контроль за миграционными потоками, которые объективно представляют угрозу проникновения экстремистски настроенных элементов, а высылку нелегалов осуществлять за общий счет ЕС.