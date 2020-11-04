Путин поздравил россиян с Днем народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем народного единства. Слова поздравления он также адресовал и участникам встречи с представителями традиционных конфессий, которая проходит в формате видеоконференции в среду.

"Приветствую всех представителей традиционных религий России. Прежде всего, конечно, хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой, многонациональной страны, с Днем народного единства", - сказал глава государства, открывая встречу.

Президент напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени. "Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Они были едины в борьбе с наземными захватчиками, с вероломством и с предательством и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество", - сказал он.

Путин напомнил, что такой великий гражданский подвиг совершают люди, преданные Отчизне, убежденные в том, что их единство - это мощная, непреодолимая сила. Он добавил, что история России знает немало примеров, когда за родную землю вставал весь народ. "Так было и в 1812 году, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. Мужество защитников Родины не знало национальных различий", - подчеркнул президент, отметив, что защитники вдохновлялись любовью к своим семьям, родному дому и чувством братского товарищества, то есть теми нравственными ценностями, которые лежат в основе культуры, обычаев и традиционных религий РФ.

"Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну. Все ее народы вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом", - заключил Путин.