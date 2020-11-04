В Литве повторно объявили общенациональный карантин

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Карантин по коронавирусу в общенациональном масштабе повторно объявлен в Литве. Решение об этом в среду на своем заседании приняло правительство республики.

"С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации, рекомендаций ученых и специалистов предлагаем в Литве ввести карантинный режим в общенациональном масштабе", - отметил на заседании министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Карантин вводится с 7 ноября. Пока он будет действовать в течение трех недель. Затем правительство обсудит эффективность этой меры и примет решение о дальнейших действиях.

В начале октября число заразившихся за сутки не достигало ста человек, к концу первой недели стало превышать 100 случаев, с 10 октября - 200 случаев. 31 октября был установлен суточный максимум с начала пандемии - 1 001 случай. В настоящее время локальный карантин действует на территории 21 муниципалитета из 60 таких административных единиц.

Общенациональный карантин во время первой волны пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, был объявлен в Литве в середине марта. Такой режим действовал до середины июня.

Впервые инфицирование коронавирусом было выявлено на территории Литвы 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умерли 182 человека, выздоровели 5 082 заразившихся. Всего в республике за это время выявили 18 092 инфицированных. На самоизоляции находятся 35,4 тыс. человек.