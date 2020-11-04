Мишустин поздравил коллектив "Рособоронэкспорта" с 20-летием организации

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив "Рособоронэкспорта" с 20-летним юбилеем организации. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Благодаря вашей эффективной деятельности Россия занимает лидирующие позиции по разработке, производству и экспорту оружия, которое отличается высокой надежностью, оригинальностью технических решений, не имеет аналогов. Важно, что "Рособоронэкспорт" расширяет географию поставок вооружения, осваивает мировой рынок продукции гражданского и двойного назначения для обеспечения безопасности, развивает программы индустриального партнерства", - говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, создание акционерного общества стало важным этапом реализации политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

"Все эти годы "Рособоронэкспорт" динамично развивался, реализовал масштабные проекты, многое сделал для продвижения российского вооружения и военной техники на международные рынки, укрепления оборонного потенциала нашей страны", - сообщил премьер-министр. Глава кабмина отметил, что за достижениями организации стоит "труд тысяч высокопрофессиональных специалистов, которые ответственно относятся к своему делу".

Премьер пожелал коллективу "Рособоронэкспорта" удачи и мира, выразив уверенность в высоких результатах его работы.