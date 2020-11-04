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Грамоту заложили в основание колокольни Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде

По словам главы региона Глеба Никитина, после окончания строительства на колокольне создадут смотровую площадку

ТАСС, 4 ноября. Закладка грамоты в основание колокольни, строящейся рядом со зданием администрации Нижнего Новгорода, на месте которого в начале XX века стоял Спасо-Преображенский кафедральный собор, прошла в среду, сообщается на сайте регионального правительства.

"К 800-летию Нижнего Новгорода масштабно преображается наш кремль. Я убежден, что очень важно вернуть ему исторический облик, воссоздать на его территории комплекс когда-то разрушенных храмов. Я не сомневаюсь, что это будет еще одна точка притяжения для туристов и жителей Нижнего Новгорода. Пусть та закладная грамота, что сегодня будет вложена в основание колокольни, станет посланием нашим потомкам чтить традиции, богатое духовное наследие предыдущих поколений", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, по завершению строительства на колокольне организуют смотровую площадку. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, в свою очередь, совершил чин освящения колоколов, которые подняли на колокольню. Специально для колокольни в Ярославле были отлиты 15 колоколов общим весом почти 13 тонн, самый тяжелый из которых весит 6,2 тыс. кг. Планируется, что звонницу также украсят часы местных мастеров, которые вместе с колоколами станут частью курантов.

Высота колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора составляет 51,5 м. Она представляет собой удлиненный восьмерик с арочными пролетами звонов в верхней части, завершенный восьмигранным шатром с луковичной главкой.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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