В Австрии открыли электронную книгу соболезнований по жертвам теракта в Вене

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Австрийские власти открыли в среду электронную книгу соболезнований в память о жертвах террористического акта в Вене 2 ноября. Оставить запись может каждый желающий на сайте remember0211.at .

"Страшный теракт в Вене шокировал многих людей. В эти часы наши мысли и сочувствие с жертвами, пострадавшими и их родственниками. Мы вас не забудем. Почтите память жертв записью в книге соболезнований", - говорится в электронной книге. Первые записи оставили канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Вернер Коглер.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В полиции считают, что стрельбу могли устроить несколько хорошо вооруженных человек, поэтому ведется розыск возможных сообщников. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.