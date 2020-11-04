Эксперт рассказал, что заложенность ушей нередко является симптомом коронавируса

"Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19. В недавно опубликованном исследовании, проведенном учеными из Турции приводятся данные о том, что из 172-х пациентов, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. Заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания, при средне-тяжелой и тяжелой формах этот признак встречался примерно в 3% случаев", - сказала она.

Пшеничная пояснила, что заложенность ушей может также встречаться и при ОРВИ, проходя по мере угасания других признаков заболевания. Если же симптом не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, необходимо обратиться к врачу-отоларингологу. Поскольку тубоотит может привести к серьезным осложнениям - менингиту, энцефалиту, абсцессу головного мозга.