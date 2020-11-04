Польша с 7 ноября закрывает магазины в ТЦ и учреждения культуры

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах и все учреждения культуры для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Все учреждения культуры - театры, кино, галереи - будут временно закрыты", - сказал он. "Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов - это единственный эффективный способ", - добавил Моравецкий.

"В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания", - отметил глава польского правительства.Также гостиницы будут открыты только для тех, кто путешествует по служебной необходимости.

По его словам, все изменения начнут действовать с 7 ноября и продлятся по меньшей мере до 29 ноября. Как предупредил премьер, если эти меры безопасности не принесут результатов, власти будут вынуждены ввести общенациональный карантин.

Дистанционное обучение

Моравецкий также сообщил, что власти Польши приняли решение отправить всех учеников на дистанционное обучение.

"Ноябрь будет сложнейшим периодом", - предупредил премьер. "Пандемия развивается, и наш ответ должен быть решительным. Нужны новые ограничения для защиты граждан и системы здравоохранения", - подчеркнул он.

"После длинной дискуссии с аналитиками и экспертами мы расширяем наши нормы безопасности", - отметил Моравецкий, сообщив о введении удаленного обучения с первого до третьего класса и продлении дистанционного обучения для детей с четвертого класса до конца ноября. Ранее ученики младших классов могли посещать школы в нормальном режиме.

В шаге от карантина

Моравецкий заявил, что власти Польши могут ввести общенациональный карантин с ограничением передвижения, если распространение коронавируса не замедлится.

"Мы находимся в шаге от общенационального карантина, то есть полного локдауна", - указал он. "Нам придется ввести нормы общенационального карантина, в том числе запрет на перемещение, если эпидемия затронет более 70-75 человек на 100 тыс. жителей", - сказал премьер.

Моравецкий призвал граждан не выходить из дома без острой необходимости, переводить сотрудников на удаленный режим работы, а протестующим уже почти две недели из-за ограничения в республике права на аборт предложил продолжать свою деятельность в интернете. "Каждый день рост числа заражений может быть на уровне 5 тыс. из-за протестов", - указал он.

"Система здравоохранения находится на границе возможностей", - добавил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, отметив, что растет число летальных исходов. "Мы должны резко остановить прирост заражений", - указал он.

За восемь месяцев эпидемии коронавирусом в Польше заразились 439 тыс. человек, умерли 6,4 тыс., выздоровели 168 тыс. В среду был зафиксирован рекорд по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки - 24 692 и 373 соответственно. Постепенно в республике заканчиваются свободные аппараты искусственной вентиляции легких и места в больницах.

В Польше с марта сохраняется объявленный властями режим эпидемии. В связи с начавшимся осенью ростом заболеваемости польское правительство приняло решение вернуть повсеместный масочный режим и ряд других ограничений в магазинах, общественном транспорте и учреждениях культуры. Рестораны, кафе и бары работают только навынос. Все школьники переводятся на дистанционное обучение. Пенсионеров старше 70 лет настоятельно просят оставаться дома, продукты для этой категории граждан будут доставлять волонтеры. В среду также было принято решение закрыть магазины в торговых центрах за исключением продовольственных и аптек.