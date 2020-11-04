Ученые заявили, что визит Путина в музей археологии говорит о важности сохранения наследия

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Посещение президентом РФ Владимиром Путиным Музея археологии Чудова монастыря в Московском Кремле, которое состоялось в День народного единства, символизирует важность сохранения исторического наследия России. Об этом говорится в сообщении Института археологии Российской академии наук (ИА РАН), проводившего раскопки в Московском Кремле.

"Посещение и осмотр будущего музея президентом РФ в День народного единства символизирует важность сохранения исторического наследия в культурной политике нашей страны. Создание музея - это проект "возвращения" утраченных и вновь открытых памятников прошлого в современную среду, демонстрирующий практические результаты археологических исследований", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте института.

В нем также отмечается, что вклад сотрудников Кремлевской экспедиции ИА РАН в строительство музея состоит не только в обнаружении находок и их научной атрибуции, но и в практических решениях, которые способствовали реализации плана создания экспозиции. "Работа, связанная с проектированием и строительством музея, заняла четыре года и потребовала полноценного участия ИА РАН на всех этапах - от обсуждения общего замысла до технических работ по зачистке материка перед перекрытием его стеклом. Самой сложной частью для нас стало сохранение поверхности материка и остатков построек во время строительных работ и установки стеклянного пола. Для этого древняя поверхность была заложена мешками с грунтом, обеспечившими ее надежную защиту", - отмечается в сообщении.

Экспозиция Музея археологии Чудова монастыря посвящена древнейшей истории Москвы и ансамблю указанной обители (1365-1929). Автором художественной концепции музея выступил заслуженный художник РФ Александр Конов. Под его руководством создано более 200 экспозиций в главных музеях России, а также ряд зарубежных проектов, в том числе оформление "Русской комнаты" в Зале консультаций Совбеза ООН.

Выставочное пространство представляет собой многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой. Сквозь нее можно видеть подлинную трехмерную модель формирования исторической территории Кремля - от следов железного века и домонгольской жилой застройки до некрополя Чудова монастыря и остатков его построек.

Для сохранности экспонатов и почвы раскопа в помещении поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Кроме того, для сохранности стеклянной платформы экскурсанты будут надевать войлочные бахилы. В отличие от традиционных выставочных пространств в музее не будет экскурсовода - посетителей будет вести специально разработанная мультимедийная программа. Помимо русского, для соответствующих групп предусмотрены китайский, английский, французский, немецкий, арабский и испанский языки.

Об истории создания музея

В июле 2014 года президент РФ Владимир Путин принял решение о демонтаже 14-го корпуса Московского Кремля. С 2015 года Институт археологии РАН во главе с его директором, вице-президентом РАН Николаем Макаровым начал проводить изыскания на Кремлевском холме. Разбор 14-го корпуса позволил исследовать значительный участок между Ивановской площадью и Спасской башней, где были найдены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря.

В мае 2016 года глава государства осмотрел археологические находки и поручил превратить эти объекты в два музейных "окна" на Ивановской площади. Тогда же было принято решение о проведении раскопок в подвалах 14-го корпуса. Там ученые обнаружили остатки построек периода становления Москвы (XII-начала XIII вв.), а также фрагменты монастырских построек раннемосковского каменного зодчества (XIV-XVI вв.). Летом 2016 года президент РФ дал поручение создать Музей археологии Чудова монастыря.