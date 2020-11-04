Патриарх Кирилл возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства, сообщили ТАСС в патриаршей пресс-службе.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Минин и воевода князь Пожарский.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации большинство мероприятий по случаю Дня народного единства проходит в онлайн-формате.