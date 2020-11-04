Удмуртия и Марий Эл отметили столетие со дня образования в составе РСФСР

ТАСС, 4 ноября. Проведением культурных выставок, концертом с участием национальных коллективов и гашением почтовых марок отмечают 100-летие со дня образования в составе РСФСР Автономной области вотякского народа и Автономной области марийского народа в Удмуртии и Марий Эл соответственно. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службах республиканских правительств.

Выставку "Марийская земля - очарование России" подготовили в честь юбилея в Марий Эл. В ее экспозиции представлены фотоматериалы из фондов республиканского Нацмузея им. Т. Евсеева. Выставочные зоны посвящены марийской культуре, искусству, туристическим возможностям, достижениям региона в промышленности.

"Сегодня мы были свидетелями открытия выставки, которая подготовлена к столетию Республики Марий Эл. Здесь представлены очень серьезные документы, они правдивы, исторически корректны. В каждый из документов вложена частица души жителя республики - человека, который здесь трудился, приумножал те возможности и блага, которые есть в Марий Эл", - цитирует пресс-служба главу Марий Эл Александра Евстифеева, осмотревшего экспозицию.

В полдень в Удмуртии в эфире местного телеканала и в соцсетях начался показ телеверсии праздничного концерта "Республика - общее дело". В нем приняли участие все районы республики - около 1 тыс. человек. На сцену вышли ведущие коллективы, в том числе Государственный симфонический оркестр, Театр фольклорной песни "Айкай", коллективы Удмуртской государственной филармонии, актеры Театра оперы и балета, а также Национального и Русского драматического театров.

Гашения марок к столетию и мультимедийный проект

Церемония гашения юбилейной почтовой марки прошла в Академическом русском театре драмы им. Г. Константинова в Марий Эл. Ее изготовили в количестве 2 тыс. штук, на почтовом блоке изображены национальный орнамент, герб, природные и архитектурные достопримечательности республики. Специально к празднику был подготовлен конверт с наклеенной на нем памятной маркой.

В Удмуртии накануне также прошли церемония гашения специально созданной марки и презентация конвертов с изображениями символа региона - цветка италмас, а также природных и архитектурных достопримечательностей республики. Вечером в среду в выставочном центре "Галерея" представят мультимедийный проект "Столичные истории". В его основе 10 историй о том, как появился и развивался Ижевск. Это рассказы о людях, которые повлияли на историю города: инженере Алексее Москвине, основателе оружейного завода Андрее Дерябине, архитекторе Семене Дудине. За основу были взяты публикации местных историков Евгения Шумилова и Игоря Кобзева.