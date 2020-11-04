Путин: РФ достойно отпразднует 1100-летие принятия ислама на территории современного ПФО

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти достойно подготовятся к празднованию 1100-летия принятия ислама на территории современного Поволжья и проведут его на "хорошем государственном уровне", а также отреагируют на просьбу о реконструкции Московской исторической мечети. Такую позицию он обозначил в среду на встрече с представителями религиозных объединений, которая прошла в режиме видеоконференции.

Во время встречи к президенту обратился председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, который напомнил, что в 2023 году столичные мусульмане отметят 200-летие возведения Московской исторической мечети, построенной в знак благодарности татарским и башкирским конным полкам за их подвиг в Отечественной войне 1812 года. Гайнутдин сообщил, что мусульмане ходатайствуют о реконструкции мечети в честь юбилея, имея в виду ее значение как "хранительницы традиций Замоскворечья". Муфтий также напомнил, что в 2022 году исполнится 1100 лет с момента принятия ислама в государстве Волжская Булгария - сейчас эта территория относится к Поволжью в современной России. От лица мусульман Гайнутдин обратился к президенту с просьбой о том, чтобы празднование даты прошло на государственном уровне.

"Я пометил эти обе даты, без всякого сомнения, мы отреагируем, - ответил президент. - Время еще есть, достойно подготовимся".

Путин пообещал "пообсуждать, что конкретно, в какие сроки нужно будет сделать, какие мероприятия провести". "Сделаем это достойно, как мы умеем это делать, на хорошем государственном уровне", - добавил он.