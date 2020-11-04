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Пандемия COVID-19

Максимум в Петербурге и новые меры в Европе. Главное о коронавирусе за 4 ноября

© Александр Демьянчук/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 693 454 случая заражения, из них новых — 19 768 (максимум за пандемию). За сутки умерли 389 человек (также максимум), за весь период — 29 217.  
  • В Санкт-Петербурге впервые выявили более тысячи заразившихся за сутки — это максимальный показатель в городе за все время пандемии.
  • Один из нередко встречающихся симптомов коронавируса — заложенность ушей, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Москва

  • Всего зафиксирован 445 181 случай заражения, из них новых — 5826 (максимум с 11 мая).  

Мир

  • Всего зафиксировано более 47,4 млн случаев заражения, умерли 1 213 735 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Италии вводят комендантский час и ограничения на передвижения.  
  • Ватиканские музеи и папские виллы будут закрыты с 5 ноября в течение месяца. 
  • В Литве повторно объявили общенациональный карантин, он будет действовать с 7 ноября в течение трех недель.
  • Польша с 7 ноября закрывает непродовольственные магазины в торговых центрах  и учреждения культуры, учеников отправляют на дистанционное обучение.
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