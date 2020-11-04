Максимум в Петербурге и новые меры в Европе. Главное о коронавирусе за 4 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 693 454 случая заражения, из них новых — 19 768 (максимум за пандемию). За сутки умерли 389 человек (также максимум), за весь период — 29 217.
- В Санкт-Петербурге впервые выявили более тысячи заразившихся за сутки — это максимальный показатель в городе за все время пандемии.
- Один из нередко встречающихся симптомов коронавируса — заложенность ушей, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Москва
- Всего зафиксирован 445 181 случай заражения, из них новых — 5826 (максимум с 11 мая).
Мир
- Всего зафиксировано более 47,4 млн случаев заражения, умерли 1 213 735 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Италии вводят комендантский час и ограничения на передвижения.
- Ватиканские музеи и папские виллы будут закрыты с 5 ноября в течение месяца.
- В Литве повторно объявили общенациональный карантин, он будет действовать с 7 ноября в течение трех недель.
- Польша с 7 ноября закрывает непродовольственные магазины в торговых центрах и учреждения культуры, учеников отправляют на дистанционное обучение.