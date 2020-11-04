Лавров: Россия открыта к сотрудничеству по вакцине от COVID-19 на площадке Совета Европы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Москва открыта сотрудничеству в области вакцинации от коронавируса, в том числе на площадке Совета Европы. Об этом говорится в обращении главы МИД России Сергея Лаврова к участникам 130-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Министр напомнил, что в России уже сертифицирована первая вакцина "Спутник V", разрабатываются еще две. "Готовы к сотрудничеству в области вакцинации и на площадке Совета Европы, - указал Лавров. - Знаем, что эти успехи нашей страны не всем по душе".

В этой связи глава МИД РФ подчеркнул, что никакие соображения политического характера или экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан. "Позволю [себе] процитировать другого великого грека, Сократа: "Кто хочет - ищет способ. Кто не хочет ищет причину", - продолжил он. - Коронавирус подтвердил, насколько европейцам важно быть едиными перед лицом общих угроз".