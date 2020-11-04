В День народного единства на юге России проводят онлайн-концерты и открывают выставки

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. День народного единства в условиях пандемии нового коронавируса отмечают в большинстве регионов юга России проведением виртуальных акций и онлайн-концертов. На площадях крупных городов и кораблях Черноморского флота поднимают флаги, а в Симферополе представили очную выставку фоторабот с пейзажами регионов страны от Крыма до Камчатки.

В администрации Волгоградской области ТАСС сообщили, что в региональном центре в День народного единства исторический парк "Россия - моя история" приглашает всех желающих на тематическую экскурсию "Сила России - в единстве народа". Там можно узнать, почему этот праздник носит такое название, когда началась на Руси смута, почему Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский считаются народными героями, а также кто такой Лжедмитрий и как взошли на престол Романовы. Экскурсии бесплатные, в группе - не более пяти человек.

Волгоградский областной центр народного творчества 4 ноября проводит праздничную концертную программу "В дружбе народов - единство России", в которой принимают участие солисты и творческие коллективы. Онлайн-выступление доступно для просмотра в режиме онлайн на портале "Культура РФ".

"В этом году основные праздничные мероприятия в День народного единства пройдут в онлайн-формате. В городах и районах запланированы кинолектории, экскурсии, акции, конкурсы, лекции, флешмобы. Все они посвящены истории возникновения праздника, вопросам сохранения традиций и культуры разных народов, развитию межнационального мира и межрелигиозного согласия в регионе", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, где на главной городской площади регионального центра состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что для жителей церемония поднятия флага транслировалась в официальном Instagram-аккаунте администрации города. "Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации. Полотно размером 10 на 15 м доставили к флагштоку представители почетного караула Кубанского казачьего войска. Флаг России подняли под звуки государственного гимна", - говорится в сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил на своей странице в Instagram, что в регионе в добрососедстве проживают представители более 150 национальностей. "В нашей донской истории у этого события свое звучание. Значительную часть народного войска составляли наши предки - донские казаки, которые во главе с атаманом Межаковым обратили в бегство польских интервентов. Четвертое ноября объединяет всех россиян - людей разных национальностей и вероисповедания, служит делу укрепления мира и общественного согласия", - написал Голубев.

Очно, но по правилам безопасности

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области, в которой проживают 147 национальностей, наградил 19 представителей различных профессий, троим из них присвоены звания заслуженного врача, работника рыбного хозяйства и работника физической культуры. В рамках этноконфессионального совета в администрации губернатора презентовали фотопроект телеканала "Астрахань 24" "Родом из Астрахани", который получил спецпремию на конкурсе "СМИротворец Юг".

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что народное единство на протяжении веков помогало предкам побеждать врагов, а полуострову - воссоединиться с Россией. "Мы доказываем всему миру то, что для нас всегда было есть и будет очевидно: в 2014 году мы сделали единственно правильный, честный и справедливый выбор. На нашем историческом референдуме мы только подтвердили непреклонную приверженность ему, политически и юридически его оформили. Вот почему День народного единства для нас - не просто выходной день, а в полном смысле праздник. Мы знаем, что это такое, знаем цену народному единству и доказали, что готовы его отстаивать и защищать", - написал Константинов в Instagram.

В праздничный день в аэропорту Симферополя и в центре города открыли выставки фоторабот. "Экспонирование выставки в Крыму, помимо территории аэропорта, будет проходить в городе Симферополь на улице Карла Маркса (от улицы Серова до улицы Пушкина) и состоять из 60 фотографий, размещенных на двусторонних уличных конструкциях", - говорится в сообщении на сайте правительства Крыма.

Уточняется, что выставки будут работать до зимы.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.