{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав Дагестана восстановил в должности уволенного главврача горбольницы Махачкалы

Ранее Хаджимурада Малаева отстранили от занимаемой должности из-за представления региональной прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства

МАХАЧКАЛА, 4 ноября. /ТАСС/. Манздрав Дагестана отменил решение об увольнении главного врача махачкалинской городской клинической больницы Хаджимурада Малаева, ранее отстраненного от занимаемой должности, сообщается в среду на официальном сайте министерства.

"Решение о расторжении трудовых отношений с главным врачом ГКБ г. Махачкалы приказом Минздрава РД от 4 ноября 2020 года отменено", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что Малаев продолжает работу, ТАСС сообщил его помощник Исрафил Исрафилов.

Во вторник пресс-служба Минздрава Дагестана сообщила, что Малаев отстранен от занимаемой должности на основании представления региональной прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. По сообщению пресс-службы, внутренняя проверка выявила ряд случаев направления пациентов ГКБ на дополнительное лечение в одну из частных платных клиник Махачкалы. В среду в соцсетях появились видео, на которых сотрудники больницы выстроились у здания клиники с плакатами "Верните нашего главврача!".

Малаев награжден медалью "Мы вместе" за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную президентом РФ.

Теги
РоссияДагестан
Пандемия COVID-19
Маас ушел на карантин после выявления COVID-19 у члена иностранной делегации
В МИД ФРГ отметили, что первый ПЦР-тест, который сдал Маас, был отрицательным
Читать полностью