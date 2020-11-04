Эр-Рияд отменил действовавшие более 70 лет ограничения в отношении иностранных рабочих

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия отменила противоречивые ограничения в отношении иностранных рабочих. С марта 2021 года в стране вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев, предусматривающие отмену действовавшей 72 года системы спонсорства. Об этом сообщило в среду министерство людских ресурсов и социального развития королевства.

Как отмечается, "новая норма направлена на улучшение договорных отношений". Система спонсорства будет заменена трудовыми договорами между работодателем и трудовыми мигрантами. В частности, эта инициатива предусматривает ослабление договорных ограничений в отношении иностранных рабочих и "предоставление экспатриантам свободы менять работу и покидать королевство на краткосрочной или долгосрочной основе без необходимости получения разрешения от работодателя".

По информации саудовского информационного агентства SPA, в ближайшее время будет запущено несколько программ, наиболее важными из которых являются программы по защите заработной платы работников в частном секторе, ведения электронной контрактной документации, разрешения трудовых споров, страхования прав рабочих, а также развития и улучшения рабочей среды и защиты прав всех сторон договорных отношений. Эти меры, отмечает агентство, направлены на "повышение гибкости, эффективности и конкурентоспособности рынка труда, улучшения его привлекательности в соответствии с передовой международной практикой", нацелены, в первую очередь, на "снижение неравенства в правах между саудовскими и иностранными работниками" и привлечение новой иностранной рабочей силы.

Для иностранных рабочих сохраняется требование приобретения выездной визы для отъезда за пределы королевства в отпуск на родину или окончательный выезд из страны, но теперь за этот документ будет отвечать не работодатель, а правительственный орган, который будет также оказывать содействие иностранцам в смене места работы.

Новые правила вступают в силу 14 марта 2021 года и касаются всех иностранных рабочих, занятых в частном секторе вне зависимости от уровня их заработной платы, указывает министерство. В настоящее время в Саудовской Аравии работают 10,5 млн трудовых мигрантов, которые составляют почти треть населения страны. Введенная еще на заре существования саудовского государства система спонсорства неоднократно критиковалась правозащитниками как "трудовая кабала", поскольку позволяла работодателям полностью контролировать бесправных рабочих и платить им заведомо низкую заработную плату.