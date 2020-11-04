На участниц Pussy Riot Алехину и Флорес составили протокол за нарушение масочного режима

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Москве отпустили участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес после составления протоколов за появление в общественном месте без маски и перчаток, сообщил ТАСС в среду адвокат Дмитрий Захватов, который оказывает им правовую помощь.

"В отношении Алехиной и Флорес составили протоколы по статье 3.18.1 [КоАП Москвы] ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"). Правоохранители считают, что девушки появились в общественном месте без масок и перчаток", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Алехина и Флорес не согласны с этими протоколами и будут их обжаловать в суде.