Правительство Швейцарии задействует армию для борьбы с пандемией

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение в среду задействовать до 2,5 тыс. военнослужащих в мероприятиях по борьбе с пандемией в связи с резким ростом заболеваемости в стране.

"В связи со второй волной пандемии число случаев заболевания резко растет", - отмечается в сообщении правительства. Выросло число пациентов в больницах, включая отделения интенсивной терапии. Власти ряда кантонов обратились с просьбой о помощи со стороны армии. В этой ситуации "Федеральный совет решил поддержать сектор общественного здравоохранения, мобилизовав до 2 500 военных из вспомогательной службы".

Это решение будет действовать до 31 марта 2021 года. Военнослужащие будут оказывать помощь гражданским больницам и кантональным органам здравоохранения. Речь идет, в частности, о предоставлении санитарных автомобилей с водителями.

Число случаев заражения коронавирусом в Швейцарии увеличилось за последние сутки на 10 043, составив 191 703. Это самый высокий показатель за время пандемии. Были госпитализированы 8 039 человек, включая 247 граждан за последние 24 часа. Средний уровень заболеваемости составляет 2 227,5 на 100 тыс. жителей, смертности - 26,4 на 100 тыс.

Страна переживает сейчас повторный рост числа заражений коронавирусом. В марте и в начале апреля медики ежедневно выявляли более тысячи заразившихся. Затем наступил спад (регистрировалось порядка 20 случаев заражения в день), но с конца июня темпы распространения инфекции вновь увеличились. 7 октября число заболевших за один день превысило 1 тыс., 16 октября - 3 тыс., 21 октября - 5 тыс., 29 октября - 9 тыс., 4 ноября - 10 тыс. В качестве причины роста заболеваемости эксперты называют смягчение мер самоизоляции.