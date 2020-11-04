Путин увеличил штатную численность центрального аппарата ФСИН

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о штатной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) и центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.

"Установить штатную численность центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний в количестве 749 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе сотрудников уголовно-исполнительной системы в количестве 711 человек, федеральных государственных гражданских служащих - 38 человек", - говорится в указе, текст которого опубликован в среду на интернет-портале правовой информации. До этого штатная численность центрального аппарата ФСИН составляла 743 человека. Она была установлена в ноябре 2015 года.

Штатная численность сотрудников уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установлена в количестве 225 285 единиц. До этого она составляла 225 284.

Кроме того, количество должностей высшего начальствующего состава в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы увеличено с 66 до 67 единиц. В их перечень включена должность первого заместителя начальника Главного оперативного управления ФСИН.