Премьер Словакии ушел на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович ушел на домашнюю самоизоляцию из-за контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом политик сообщил в среду на своей странице в Facebook .

"Я был в контакте с получившим положительный результат теста на коронавирус. Сообщаю о переходе на режим домашней самоизоляции. Действующие правила [обязательного прохождения карантина после контактов с заразившимися] распространяются на всех", - подчеркнул Матович.

Словацкие медики выявили за прошедшие сутки 3 216 инфицированных коронавирусом и зафиксировали 26 летальных исходов от последствий заражения. С начала вспышки заболевания общее число инфицированных в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн граждан, достигло 66 772, включая 15 474 выздоровевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние восемь месяцев в стране умер 261 ее житель.

В Словакии 1 октября был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который должен помочь властям справиться с растущими темпами распространения коронавирусной инфекции. Он продлится 45 дней. Режим ЧС уже действовал в республике с 16 марта по 14 июня.

С 24 октября в стране ограничено свободное передвижение граждан, действуют также и другие жесткие меры, направленные на максимальное сокращение социальных контактов. Нарушителям грозят штрафы в размере до €20 тыс.