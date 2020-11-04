В станице Кущевской почтили память жертв банды Цапка

КРАСНОДАР, 4 ноября. /ТАСС/. Память жертв массового убийства, произошедшего в 2010 году в станице Кущевской Краснодарского края, почтили в среду панихидой и возложением цветов к могилам погибших, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кущевского района.

Поминальная служба по погибшим прошла в центральном храме станицы, где присутствовали родственники жертв, глава и представители администрации района и сельского поселения, а также депутаты. После панихиды участники возложили цветы к могилам жертв банды. В траурных мероприятиях приняли участие около 100 местных жителей.

Сегодня исполнилось 10 лет со дня массового убийства в станице Кущевской Краснодарского края, ставшего одним из самых резонансных преступлений в истории современной России. В сгоревшем двухэтажном доме фермера Аметова были обнаружены тела 12 человек, в том числе четырех детей. Расследование привело к раскрытию банды, орудовавшей на территории Кущевского района Кубани с 1998 по 2010 год.

В ходе расследования были арестованы более 10 членов банды. Шесть из них - Сергей Цапок, Сергей Карпенко, Андрей Быков, Вячеслав Рябцев, Игорь Черных и Владимир Алексеев - обвинялись в совершении преступлений в доме Аметова. В общей сложности на счету банды 19 убийств и другие эпизоды. Члены банды получили сроки вплоть до пожизненных, в отношении некоторых из них суды идут до сих пор.