Путин назвал провокаторами и оскорбляющих чувства верующих, и оправдывающих насилие

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Межнациональный и межрелигиозный мир для России остается "основой основ" на фоне того, что в остальном мире традиционные ценности сталкиваются с серьезными вызовами и становятся предметом спекуляций и "нечистоплотных геополитических игр", заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

На встрече с представителями религиозных конфессий, которая из-за пандемии прошла в формате видеоконференции, глава государства назвал провокаторами и тех, кто оскорбляет чувства верующих, и тех, кто оправдывает последующее насилие и нетерпимость. Он поддержал идею призвать на площадке ООН другие страны к принятию законодательства, которое защищало бы чувства верующих, и пообещал поручить министерству иностранных дел проработку вопроса.

Встреча прошла не только в День народного единства, но и на фоне терактов во Франции и Австрии, а также конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Этим темам президент также уделил внимание.

ТАСС собрал ключевые тезисы выступления Путина.

О межрелигиозном мире

"С серьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности, сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр", на них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы.

"Для нашей огромной, большой страны межнациональный и межрелигиозный мир - это основа основ, эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, средств массовой информации".

О провокациях на почве религии

"Ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость". В результате "в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями". "Мы вместе должны, обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране".

О запрете на оскорбление чувств верующих

Принятие закона, запрещающего оскорбление чувств верующих, было верным решением: "Мы сделали правильный выбор". Идея призвать другие страны последовать этому примеру - "предложение хорошее, я не пониманию, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме".

О защите традиционных ценностей в конституции

Закрепление в конституции таких понятий, как "семья" и "защита традиционных ценностей" может "кому-то не нравиться", но цель и не в этом. "Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя. <...> На основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам".

О Карабахе

"Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против друг друга оружие".

"Во всяком случае, мы в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. Надеюсь, что нам удастся добиться результата, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, и мирными средствами".