Дворцовый мост в Петербурге подсветили цветами российского триколора в честь праздника

САНКТ-ПЕТЕРБУГ, 4 ноября. /ТАСС/. Разводной Дворцовый мост через Неву в центре Петербурга подсветили цветами российского триколора в честь Дня народного единства, который отмечается в среду. Об этом сообщили журналистам в учреждении "Ленсвет".

"Бело-сине-красные вертикальные полосы на пролетах Дворцового моста соединяют центральную часть города и Васильевский остров. Для подсветки Дворцового моста применяется более 600 светодиодных светильников", - говорится в сообщении.

Цветами российского флага мост будет подсвечен до вечера 5 ноября. Как сообщили в пресс-службе учреждения "Мостотрест", которая отвечает за эксплуатацию мостов в городе, из-за праздника в ночь на четверг также отменена разводка мостов.

Кроме того, специальную подсветку также включили на чугунных опорах фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны. "Для праздничного оформления чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны используют более 100 светящихся элементов. Подсветка опор на Большом проспекте Петроградской стороны была установлена в 2019 году, и с этого времени она стала достопримечательностью и украшением города", - отметили в "Ленсвете".

Дворцовый мост, построенный по проекту инженера Анджея Пшеницкого, был введен в эксплуатацию в 1916 году, он соединяет центральную часть Санкт-Петербурга и стрелку Васильевского острова. В 2012-2013 годах мост прошел капитальный ремонт, в ходе которого его разводная часть подверглась модернизации и была оснащена современным подъемным гидравлическим механизмом. Мост считается одним из наиболее сложных сооружений такого типа не только в России, но и за рубежом. Изображение разведенного Дворцового моста и Петропавловской крепости является одним из наиболее известных "открыточных" видов Петербурга.

Мероприятия в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге в праздничный день также была открыта выставка "И выстоял бессмертный Ленинград" в рамках историко-патриотического проекта "Прикоснись к истории". "Выставка открылась сегодня в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Она наполнена экспонатами из частных коллекций, связанных с периодом Великой Отечественной войны и жизнью блокадного Ленинграда", - рассказал ТАСС руководитель проекта "Прикоснись к истории" Андрей Пиотуховский.

Выставка будет работать до 11 ноября. На ней представлено более 380 экспонатов, например, одна из витрин экспозиции рассказывает о жизни и роли духовенства и религии в годы блокады, где представлена церковная утварь, а также один из наиболее интересных экспонатов - акафист, который был обернут советским военным в обложку от наставления к пулемету "Максим". Организаторы экспозиции отмечают, что, в отличие от других подобных проектов, посетители выставки смогут не только увидеть, но и прикоснуться к историческим предметам.

В Ленинградской области в Кингисеппе в День народного единства прошел прошел региональный фестиваль "Мы вместе". "Он собрал на одной площадке около ста молодых активистов со всей области. Ленинградская молодежь из "красной" зоны (районов региона, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом) приняла участие в фестивале онлайн", - сообщили в пресс-службе областного правительства. Для участников фестиваля были организованы образовательные сессии по волонтерству.

День народного единства, отмечаемый 4 ноября, был включен в праздничный календарь в 2005 году в память об одном из самых драматичных периодов отечественной истории, ставшем символом сплочения народа перед лицом внешних угроз. Дата напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.