В Дании уничтожат всех норок, чтобы остановить распространение коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Датское правительство приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Об этом в среду было сообщено на пресс-конференции в канцелярии премьер-министра.

"Все норки в Дании должны быть убиты", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен, принявшая участие в пресс-конференции в режиме онлайн, поскольку в настоящее время она находится на самоизоляции после встречи с министром юстиции Ником Хэккерупом, у которого подтвержден коронавирусный диагноз. По словам Фредериксен, в связи с обнаружением у норки мутировавшей инфекции, которая распространяется на людей и ослабляет способность к образованию антител, необходимы решительные действия. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с мутировавшим вирусом. Премьер предупреждает, что он может распространиться не только на остальную часть Дании, но и на остальной мир.

Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. Возмещение убытков фермерам, по предварительным расчетам, обойдется государству в 2,3-2,8 млрд датских крон ($362-441 млн), сообщает агентство Ritzaus Bureau. Объем экспорта меха норок в 2019 году составил 4,9 млрд датских крон ($475 млн).

Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 50 530. Число пациентов, умерших от осложнений после инфицирования, составляет 729.