AFP: суд Франции отказался выдать Италии активиста Винченцо Векки

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французский суд отказался передать Италии активиста Винченцо Векки, который долгое время разыскивался за правонарушения в дни саммита Группы восьми (G8) в Генуе в 2001 году и был задержан французскими властями в августе 2019 года. Об этом сообщило в среду агентство France Press (AFP).

Решение по делу Векки вынесено апелляционным судом Анжера. Судьи отказались от исполнения на территории Франции приговора, вынесенного в Италии по этому делу в 2001 году.

Ранее два международных ордера на арест 47-летнего левого активиста были заочно выданы прокурорами итальянских городов Милан и Генуя. В Милане это было связано с погромами, в которых Векки участвовал во время одной из манифестаций в марте 2006 года. В Генуе Векки принял участие в серии несанкционированных манифестаций, которые проводились во время саммита "восьмерки" 20-22 июля 2001 года и привели к гибели одного человека.

Саммит "восьмерки" в Генуе сопровождался многочисленными акциями протеста антиглобалистов. В одной из них, состоявшейся 21 июля, приняли участие около 300 тысяч человек. Материальный ущерб, нанесенный городу, составил несколько миллионов евро - были сожжены более 200 автомобилей, разгромлены отделения банков, бензоколонки.

Беглый итальянец скрывался в течение восьми лет в районе французского города Рошфор-ан-Терр. После трех месяцев содержания под стражей апелляционный суд Ренна постановил в ноябре 2019 года освободить его, признав "процедуру исполнения европейского ордера на арест незаконной". После этого кассационный суд направил дело в апелляционный суд Анжера.