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Пандемия COVID-19

Маас ушел на карантин после выявления COVID-19 у члена иностранной делегации

В МИД ФРГ отметили, что первый ПЦР-тест, который сдал Маас, был отрицательным

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас, госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот и другие сотрудники внешнеполитического ведомства в целях предосторожности ушли на карантин после того, как у одного из членов иностранной делегации, посещавшей Берлин, был выявлен коронавирус. Об этом сообщил в среду журналистам представитель министерства.

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"После встречи с главой МИД Маасом и госминистром Ротом сегодня у одного из участников - члена иностранной делегации - был диагностирован COVID-19. Об этом был проинформирован МИД ФРГ", - отметил представитель германского ведомства. "Маас, Рот и участвовавшие [во встрече] сотрудники ушли на карантин", - сообщил он.

В МИД ФРГ отметили, что первый ПЦР-тест, который сдал Маас, был отрицательным. При этом в ведомстве уточнили, что во время встречи соблюдались все правила гигиены и социальной дистанции.

Ранее Маас уже один раз уходил на самоизоляцию.

Теги
ГерманияМаас, ХайкоПандемия COVID-19
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