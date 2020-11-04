Больница им. Филатова в Петербурге полностью перешла на прием зараженных коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Филатовская детская больница в Санкт-Петербурге перепрофилирована для приема пациентов, зараженных коронавирусом и другими видами острых респираторных вирусных инфекций, сообщили журналистам в городском комитете по здравоохранению.

"Детская больница №5 им. Н.Ф. Филатова полностью перешла на прием больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также другими видами ОРВИ. В ней развернуто под инфекцию 560 коек: к действовавшим 362 койкам добавлены еще 198", - говорится в сообщении.

В больнице теперь не оказывают плановую помощь пациентам с другими заболеваниями. Из 560 коек в медучреждении уже занято 348, отметили в комитете.

По данным губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе занято около 80% коек из 12 тыс. для пациентов с коронавирусом. Создаются четыре стационара, которые можно будет оперативно перепрофилировать под лечение различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Петербурге за время пандемии выявлено 65 170 заразившихся. В среду впервые выявили более 1 тыс. зараженных. По данным оперативного штаба за последние сутки коронавирус обнаружен у 1 031 человека. За время пандемии в городе 40 447 человек выздоровели, 3 998 умерли. Болеют 20 725.