{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Канаде у больного с симптомами сезонного гриппа обнаружили редкий штамм свиного гриппа

Этот случай стал 27-м выявленным в мире с 2005 года и первым в Канаде, сообщила главный представитель Минздрава провинции Альберта Дина Хиншоу

ОТТАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Редкий штамм свиного гриппа A (H1N2)v обнаружен в провинции Альберта у человека с симптомами сезонного гриппа. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на главного представителя Минздрава региона Дину Хиншоу.

По ее словам, штамм был выявлен в одном из центральных районов Альберты у пациента, обратившегося в медучреждение с симптомами сезонного гриппа в середине октября. У этого человека не было осложнений, он быстро выздоровел. Угрозы распространения вируса нет.

Хиншоу уточнила, что данный случай стал 27-м выявленным в мире с 2005 года и первым в Канаде. Минздрав Альберты продолжает расследование этого дела.

Теги
Канада
Участникам акции националистов в центре Москвы грозит административный арест
В отношении участников акции составили протоколы об административных правонарушениях. Вместо ареста им также могут назначить штраф в размере до 20 тыс. рублей
Читать полностью