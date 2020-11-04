В Канаде у больного с симптомами сезонного гриппа обнаружили редкий штамм свиного гриппа

ОТТАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Редкий штамм свиного гриппа A (H1N2)v обнаружен в провинции Альберта у человека с симптомами сезонного гриппа. Об этом в среду сообщил телеканал CBC со ссылкой на главного представителя Минздрава региона Дину Хиншоу.

По ее словам, штамм был выявлен в одном из центральных районов Альберты у пациента, обратившегося в медучреждение с симптомами сезонного гриппа в середине октября. У этого человека не было осложнений, он быстро выздоровел. Угрозы распространения вируса нет.

Хиншоу уточнила, что данный случай стал 27-м выявленным в мире с 2005 года и первым в Канаде. Минздрав Альберты продолжает расследование этого дела.