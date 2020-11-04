Кабмин обсудит 5 ноября субсидии на соцуслуги и развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором рассмотрит перераспределение субсидий регионам на программы по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение необходимо в том числе для достижения плановых показателей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Правительство также перераспределит субсидии, предусмотренные на реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Кроме того, будет обсуждаться вопрос о выделении средств Минпромторгу России на компенсацию российским производителям потерь в доходах, возникших в результате производства радиоэлектронной продукции на территории РФ в рамках госпрограммы по развитию такой промышленности. Проект распоряжения направлен на достижение в рамках госпрограммы результата по показателю "Доля радиоэлектронных изделий, произведенных на территории РФ, в общем объеме внутреннего рынка радиоэлектроники", уточняют в кабмине.

На заседании рассмотрят и вопрос о выделении Роспотребнадзору средств на закупку лабораторного оборудования для подведомственных учреждений здравоохранения. Это позволит улучшить материально-техническую базу таких организаций. Как поясняют в кабинете министров, решение направлено на "развитие системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения".

Правительство также утвердит перераспределение субсидий дальневосточным регионам на социальное развитие центров экономического роста. Как уточняют в кабмине, трансферты Бурятии, Забайкалью, Амурской и Магаданской областям увеличат за счет перераспределения средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа".

На заседании также обсудят подготовку Забайкальского края к зиме. Из-за аварийного состояния одной из ТЭЦ опасение вызывает ситуация с теплоснабжением городского поселения Первомайское, где живут почти 12 тыс. человек. По данным Минстроя России, краю необходимы средства, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимы. "Проект протокольного решения направлен на обеспечение безаварийного прохождения Забайкальским краем осенне-зимнего периода 2020-2021 годов", - отмечают в пресс-службе.

Поправки к бюджету и обеспечение жильем военнослужащих

Кроме того, кабмин рассмотрит поправки к федеральному бюджету на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, подготовленные с учетом поручений президента и кабинета министров России, а также замечаний и предложений Счетной палаты РФ, Госдумы, других органов власти.

На заседание также вынесен проект, которым предлагается скорректировать бюджет Фонда социального страхования РФ на трехлетний период. Как пояснили в правительстве России, поправки нацелены на эффективное использование средств на дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом.

Кабмин также обсудит проект федерального закона, которым предлагается расширить перечень военнослужащих, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем. В том числе такое право получат Герои России и военнослужащие, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья.

Еще одной темой заседания станет проект федерального закона, согласно которому органы исполнительной власти в регионах планируется наделить правом на участие в государственном мониторинге радиационной обстановки. Они также смогут регламентировать работу территориальных подсистем единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки.

Кроме того, правительство обсудит вопрос о выделении средств Минздраву России на развитие единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и увеличение мощности федерального центра обработки данных. Это необходимо в том числе для перевода государственных услуг в сфере здравоохранения в электронный вид.

На заседании также рассмотрят поправки к законам об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования и формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Принятие законопроекта упростит процедуры представления информации о трудовом стаже, позволит лучше сохранять данные о трудовой деятельности.