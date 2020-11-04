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Пандемия COVID-19

Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

Иван Белозерцев сообщил, что продолжит работать дистанционно
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Гавриил Григоров/ТАСС

ПЕНЗА, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ушел на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

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"Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно", - сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram в среду.

Он отметил, что результат анализа ему стал известен сегодня.

Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В мае 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, а 13 сентября того же года победил на выборах главы региона. В сентябре 2020 года переизбран губернатором.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области с начала пандемии выявили 15 918 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 516 пациентов, 192 человека умерли.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьПандемия COVID-19
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