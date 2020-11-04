Губернатор Пензенской области заразился коронавирусом

ПЕНЗА, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ушел на самоизоляцию в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

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"Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно", - сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram в среду.

Он отметил, что результат анализа ему стал известен сегодня.