Тест премьера Дании на коронавирус оказался отрицательным

СТОКГОЛЬМ, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ушла в среду на самоизоляцию и сдала тест на коронавирус в связи с тем, что встречалась с министром юстиции Ником Хэккерупом, у которого было подтверждено вызываемое этой инфекцией заболевание. Тест премьера оказался отрицательным, сообщает канцелярия главы кабинета министров.

"Тест премьер-министра Метте Фредериксен на COVID-19 сегодня был отрицательным. Премьер-министр уже сейчас может возобновить работу, требующую очного присутствия, но, насколько это возможно, будет работать дистанционно до тех пор, пока снова не будет проверена через два дня", - отмечается в пресс-релизе.

Во вторник в датском парламенте (Фолькетинге) в связи с уходом ряда министров и парламентариев на самоизоляцию было отложено голосование по трем рассматриваемым законопроектам. В настоящее время 13 из 20 министров ожидают результатов сданных тестов, подтвержден диагноз у председателя Консервативной народной партии Серена Поульсена.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 50 530, число пациентов, умерших от осложнений после инфицирования, составляет 729. Правительство Дании на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом объявило 23 октября о запрете проводить собрания численностью более 10 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00 по местному времени (00:00 мск).