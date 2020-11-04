В ВОЗ предупредили о рисках сокращения карантина в условиях распространения коронавируса

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Сокращение продолжительности карантина с 14 до 10 или семи дней для людей, контактировавших с носителями коронавируса, повышает риск передачи инфекции, однако государства идут на такой шаг по экономическим и социальным причинам. Об этом заявила в среду в ходе сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в Twitter на странице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее эксперт Мария ван Керкхове.

Она напомнила, что ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, и эта позиция "основана на продолжительности инкубационного периода". "Инкубационный период составляет примерно от одного до 14 дней", - сказала специалист, отметив, что "у большинства людей симптомы развиваются через 5-6 дней" после инфицирования.

Если в течение двух недель симптомов нет, то с 95-процентной долей уверенности можно утверждать, что они уже не проявятся, подчеркнула ван Керкхове. Вместе с тем, по ее словам, "у 5% возможно развитие симптомов по истечении 14-дневного периода". "Ряд стран решил сократить карантин до 10 и даже 7 дней, а некоторые также ввели тестирование на десятый или седьмой день", - продолжила эксперт. "Однако если сократить карантин с 14 до 10 дней, вы потеряете около 13% случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода", - констатировала она. Некоторые государства установили карантин менее 14 дней, чтобы "сбалансировать экономические и социальные риски с рисками, касающимися здравоохранения", заключила ван Керкхове.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан объяснил сокращение карантина в ряде стран экономическими мотивами, а также оценкой властями того, как долго помещенные на карантин люди реально готовы его соблюдать.

Согласно опубликованным в среду данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 47,36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 436 тысяч. При этом количество летальных исходов выросло более чем на 7 тыс., превысив 1,21 млн.