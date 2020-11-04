Адвокат сообщил, что россиянка Осипова может покинуть американскую тюрьму уже 4 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Россиянка Богдана Осипова, обвиненная американскими властями в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, может выйти на свободу в самое ближайшее время. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС ее адвокат Джошуа Лотер, комментируя решение апелляционного суда о необходимости немедленно освободить россиянку, предоставив ей возможность заслушать повторный приговор по видеосвязи из дома своего отчима в Нью-Йорке.

"Окружной суд Канзаса сегодня же должен выпустить решение об освобождении Богданы, и она покинет тюрьму в самое ближайшее время, - сказал адвокат. - Более того, если окружной суд намерен соблюдать все требования и процедуры, установленные апелляционным судом, то освобождение может состояться уже сегодня".

Свобода и возвращение домой

Со своей стороны отчим Осиповой - Энтони Филипюк - в беседе с корреспондентом ТАСС осторожно заметил, что "ожидает освобождения дочери в ближайшие дни, по крайней мере точно до конца недели". Свою осторожность он связывает со всеми последними действиями окружного суда Канзаса, который под разными предлогами откладывал решение об освобождении россиянки, желая, чтобы она лично присутствовала в городе Уичито (штат Канзас) на вынесении повторного приговора.

"В любом случае сегодняшнее решение апелляционного суда означает, что Богдана свободна и скоро вернется ко мне домой, в Нью-Йорк, и ей нет никакой необходимости куда-то ехать и бесконечно проходить перевод по тюрьмам из штата в штат, чего добивались в Канзасе", - добавил отчим.

Апелляционный суд в вынесенном в среду решении "особо настаивает" на том, чтобы ожидание повторного приговора для Осиповой проходило "под контролем и опекой ее матери и отчима" в доме, расположенном в районе Квинс. В документе также отмечается, что решение о немедленном освобождении и ожидании повторного приговора принято с учетом того, что россиянка уже отбыла максимально возможный срок наказания в 36 месяцев по статье, связанной с похищением ребенка, а также того, что в связи с состоянием ее здоровья она подвергается повышенному риску заразиться коронавирусом.

В июне 2019 года Осипова, задержанная двумя годами ранее по обвинению в вывозе общего с американским гражданином Брайаном Мобли ребенка из США в Россию, судом города Уичито была приговорена к семи годам тюремного заключения. Согласно вердикту, ее признали виновной по статье "Международное похищение ребенка одним из родителей" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Она также обязана была выплатить более 18 тысяч долларов бывшему мужу в качестве компенсации понесенных судебных издержек. Осипову отправили отбывать наказание в тюрьму города Данбери (штат Коннектикут).

Однако в конце августа этого года вердикт канзасского суда был пересмотрен апелляционным судом. В своем решении инстанция обязала судью Канзаса вынести новый приговор, поскольку оставила в силе только обвинения в адрес Осиповой в похищении собственного ребенка, тогда как остальные статьи признала безосновательными. В соответствии с новым приговором гражданке РФ могло быть назначено максимальное наказание в виде трехлетнего тюремного заключения, срок которого должен был истечь 27 сентября. Это означает, что после указанной даты она находится в американской тюрьме сверх допустимого срока.

Дело многодетной матери

У 40-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с американцем Мобли. Дети в настоящее время проживают с опекуном - тетей Богданы - в Калининградской области.

Власти Соединенных Штатов обвинили женщину в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории страны на родину дочь без согласования с супругом, американским гражданином, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что по закону недопустимо. Их младшая дочь родилась уже на территории России. Судом РФ вывоз всех детей Осиповой за границу запрещен до достижения ими совершеннолетия.