Портал нацпроектов проведет онлайн-эфир с главным диетологом России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, совместно с АНО "Национальные приоритеты" проведет онлайн-эфир с главным внештатным диетологом Минздрава России, научным руководителем Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академиком РАН Виктором Тутельяном.

Темами эфира, который начнется в 12:00 мск, станут правила здорового питания в осенне-зимний период и то, как нацпроект "Демография" помогает внедрять стандарты правильного питания в России.

Трансляцию смотрите на портале "Будущее России. Национальные проекты", в социальных сетях портала, ТАСС, а также на страницах национальных проектов в соцсетях.

Тема здорового питания - в центре внимания национального проекта "Демография", поскольку пищевой рацион оказывает непосредственное влияние на задачи нацпроекта по увеличению средней продолжительности жизни. Меры, разрабатываемые в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", позволят создать систему мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.