В регионах Центральной России прогнозируют резкое похолодание

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Похолодание на 7-8 градусов ночью и 4-6 градусов днем прогнозируется в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Однако снега не ожидается в этот период, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона. Ночные температуры будут от минус двух до плюс двух, а дневные - четыре-шесть градусов. То есть ночные понизятся сразу на семь-восемь градусов, а дневные - на четыре-шесть градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, то, как долго продлится такое похолодание в ЦФО, метеорологи уточнят позже. "До середины следующей недели точно. Может быть, это похолодание будет и более длительным, но снега, кстати, не ожидается в это время", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в Москве днем в четверг и пятницу прогнозируется семь-девять градусов тепла, в субботу - 9-11 градусов тепла, в воскресенье - 6-11 градусов тепла, в понедельник и вторник - два-семь градусов тепла.