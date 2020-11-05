В Приморье открыли три амбулаторных центра для пациентов с инфекционными заболеваниями

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Три амбулаторных инфекционных центра (АИЦ) на базе поликлиник открыли в Приморье в четверг. Учреждения будут принимать пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, сообщается на сайте регионального правительства.

"Три амбулаторных инфекционных центра открыты на базе владивостокских поликлиник. Они созданы для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами инфекционных заболеваний, в том числе симптоматикой COVID-19", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве отметили, что аналогичные центры будут открываться и в других городах и районах Приморья с начала следующей недели. В каждом центре будет работать процедурный кабинет, где можно пройти ЭКГ, сдать анализы крови, в том числе на антитела, а при необходимости и мазки на ПЦР. Тяжелым экстренным пациентам будет обеспечена возможность сделать КТ для определения дальнейшей тактики лечения. Прием пациентов с неинфекционными заболеваниями будут осуществляться в других филиалах поликлиник.

"Это дополнительная мера для жителей Приморья, которые заболели инфекционными заболеваниями и нуждаются в помощи врача. АИЦ созданы в соответствии с рекомендациями Минздрава России. Каждый центр укомплектован штатом квалифицированных медицинских работников. АИЦ позволят пациентам с температурой и респираторной симптоматикой обратиться напрямую к врачу, сдать анализы и получить лист назначения лечения" - отметила заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

В Минздраве добавили, что с середины ноября для амбулаторных пациентов Приморья будут выдаваться бесплатные препараты, закупленные из средств федерального бюджета по распоряжению правительства РФ.

За минувшие сутки в Приморье зафиксировано 210 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразился 16 391 житель региона, 12 733 человек выздоровели. В регионе действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.