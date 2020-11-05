Власти Камчатки намерены начать масштабную борьбу с бродячими собаками

ТАСС, 5 ноября. Глава Камчатского края Владимир Солодов планирует организовать в регионе масштабную деятельность по борьбе с бродячими собаками. К такому решению он пришел после информации о смерти восьмилетнего мальчика, которого загрызли животные, сообщил губернатор в четверг в своем Instagram-аккаунте.

"Федеральное законодательство сегодня предусматривает только отлов, стерилизацию и дальнейший выпуск бездомных животных в среду обитания, то есть на улицу. <...> Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак. В ближайшее время проведем проверки исполнения муниципалитетами полномочий в сфере работы с бездомными животными. Также подготовим законодательные инициативы. Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит надо менять эти меры на более жесткие", - говорится в сообщении Солодова.

По информации администрации Петропавловска-Камчатского, в столице региона после трагедии уже начался массовый отлов собак. Также планируется провести комплексную проверку всех частных территорий на наличие животных и их содержание.

Ранее следователи сообщали журналистам о том, что в среду рядом с морским портом Петропавловска-Камчатского было обнаружено тело восьмилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома во вторник вечером и не вернулся. Его искали родители и полиция. Тело мальчика было изувечено животными, предположительно, дикими собаками. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.