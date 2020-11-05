В Якутии в 2020 году в патриотических мероприятиях участвовали более 17 тыс. школьников

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Мероприятия по патриотической направленности в честь 75-летия Победы охватили в 2020 году более 17,1 тыс. школьников Якутии, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Минобрнауки.

"Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения ведется республиканским ресурсным центром "Юные якутяне", согласно концепции регионального проекта "Мы - будущее России!". В 2020 году в честь 75-летия Победы центр "Юные якутяне" провел 27 мероприятий гражданско-патриотической направленности с охватом свыше 17, 1 тыс. человек", - сказали в ведомстве.

Среди мероприятий - конференции, семинары, конкурсы, онлайн-викторины, интерактивные игры, челленджи.

"Главная цель проекта "Мы - будущее России!" - это формирование экосистемы воспитания для гармоничного развития и профориентации детей и молодежи, <…> это создание цифровых ресурсов и социально значимого контента, направленных на приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, национальным целям развития России, отечественной истории и культуре становления детей. Здесь много составляющих - сочетание с традиционным воспитанием и цифровыми технологиями, профориентационная работа, гражданско-патриотические мероприятия. Благодаря поисково-исследовательским, краеведческим мероприятиям в течение нескольких лет дети работают в архивах, музеях, ведут исследования, они узнают историю родного края, своей страны", - сказала методист ресурсного центра "Юные якутяне" Маргарита Николаева.

Указ Главы Якутии "О проекте "Мы - будущее России!" был опубликован 20 ноября 2019 года. В частности, согласно этому проекту, во всех школах региона было введено ежедневное исполнение государственного гимна РФ.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент страны Владимир Путин объявил 2020 год в России - Годом памяти и славы. В Якутии 2020 год объявлен Годом патриотизма.