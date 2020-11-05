Экипажу застрявшего в Намибии российского судна выплатят долг по зарплате в декабре

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Экипаж "Николая Солодчука" заключил соглашение с фрахтователем судна о том, что в декабре морякам будет выплачен долг по зарплате и они смогут отправиться домой. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Договор между фрахтователем и моряками подписали, <...> в этом договоре предусмотрены все возможные пункты, <...> со всех сторон законно оформлено, что в декабре планируется полный расчет и возвращение моряков домой", - сказал Суханов.

Он напомнил, что судно находится в бербоут-чартере у иностранной компании, зарегистрированной в Уолфиш-Бей, и индивидуальные трудовые договоры заключены между моряками и иностранным фрахтователем. Планируется, что за время до окончательного расчета и репатриации будет решен вопрос о выходе экипажа в рейс для добора оставшихся квот.

Ранее экипаж судна "Николай Солодчук" под флагом России, находящийся в порту Уолфиш-Бей в Намибии, обратился в профсоюз с просьбой помочь в репатриации и погашении задолженности по зарплате, которая составляла около 20 млн рублей. Профсоюз обратился в Дальневосточное следственное управление на транспорте, которое начало проверку. Позже экипаж получил около 3,5 млн рублей долга по зарплате, однако в пятницу судно оказалось обесточено, на нем закончились продукты питания. 31 октября Суханов сообщил, что экипаж получил продукты и ведет переговоры о выплате долга.

На судне находятся 11 жителей Приморья, Хабаровского края, Краснодара, Камчатки. Моряки были наняты для добычи краба, трудовые контракты заключены на полгода и уже просрочены. Самочувствие экипажа удовлетворительное, почти все моряки уже переболели коронавирусом.