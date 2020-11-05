Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 48 млн

ТАСС, 5 ноября. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 48 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его сведениям, число инфицированных сейчас составляет 48 005 784, умерли от вызванных инфекцией осложнений 1 224 111 человек, выздоровели 31 830 497 пациентов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (9 480 292). Далее следуют Индия (8 313 876) и Бразилия (5 590 025).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217.