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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 48 млн

Умерли от вызванных инфекцией осложнений 1 224 111 человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса
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© AP Photo/Natacha Pisarenko

ТАСС, 5 ноября. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в четверг 48 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По его сведениям, число инфицированных сейчас составляет 48 005 784, умерли от вызванных инфекцией осложнений 1 224 111 человек, выздоровели 31 830 497 пациентов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (9 480 292). Далее следуют Индия (8 313 876) и Бразилия (5 590 025).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 693 454 случая заражения, выздоровел 1 266 931 человек, умерли 29 217.

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