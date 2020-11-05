МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Роскачество рекомендует перед ремонтом смартфона делать копию всех файлов и фотографий. Об этом говорится в сообщении организации.

"Перед тем, как сдать телефон на "лечение" в сервисный центр, рекомендуется сделать бэкап всех данных, файлов и контактов, если это возможно, так как они могут быть утеряны в процессе ремонта. Дорогие сердцу данные всегда должны быть в безопасности, поэтому лучше процедуру бэкапа выполнять регулярно", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Как пояснили в организации, наиболее серьезными для телефона являются последствия после повреждения внутренних элементов. Их замена зачастую обходится гораздо дороже, чем замена экрана. Даже если телефон упал на асфальт из кармана, и экран остался цел, модуль камеры может быть поврежден. Особенно это касается последних моделей смартфонов, где камеры выступают из корпуса, отметили в Роскачестве.

Эксперты также напомнили, что в современных смартфонах все элементы взаимосвязаны и, как правило, если какая-то из деталей повреждена после падения, это становится ясно практически сразу. Так, при повреждении материнской платы, происходит замыкание в цепи питания, и телефон просто перестает включаться.

На смартфонах старых моделей встречалась следующая проблема: если один из шлейфов вылетал из гнезда, то переставал работать модуль. Однако современные телефоны оснащены шлейфами с кнопочным креплением, а стандартный остается только от тачскрина и экрана, которые тоже все чаще встречаются как единый модуль.

Роскачество советует для избежания этих последствий не ронять телефон, а также не бросать его на поверхности или на кровать, от которой он легко может спружинить и удариться обо что-то. Говоря о безопасности смартфона, эксперты напомнили про необходимость чехла и защитного стекла. При этом полной гарантии защиты телефона он не дает, но амортизирует удар - повреждений будет меньше. "Если телефон перестал исправно работать, не тяните и отдайте его в ремонт, так как все детали связаны, и любое значимое повреждение может быть чревато окончательной поломкой устройства", - отметили в Роскачестве.