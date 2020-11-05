AstraZeneca начнет клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца года

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет планируют начать клинические испытания вакцины от коронавируса в Китае до конца текущего года. Об этом на открывшейся в четверг 3-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае заявил заместитель президента AstraZeneca по Азиатско-Тихоокеанскому региону Леон Ван.

"Первая и вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, начнутся в Китае до конца года", - отметил он.

Как добавил представитель компании, после завершения третьей фазы клинических испытаний AstraZeneca планирует в 2021 году подать заявку китайским властям на выход вакцины в свободную продажу на местном рынке.

К настоящему времени AstraZeneca и Оксфордский университет получили разрешение на проведение клинических испытаний от властей Бразилии, Великобритании, США, ЮАР и Японии.

Испытания вакцины

8 сентября AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления побочного эффекта у одного из пациентов. СМИ сообщали о том, что у получившей вакцину женщины-добровольца из Великобритании возникло воспаление спинного мозга (поперечный миелит), что является редким, но возможным побочным эффектом при введении некоторых вакцин.

9 сентября фармацевтическая компания опровергла эту информацию, указав на то, что диагноз не является окончательным. Представитель компании пояснил, что приостановка испытаний носила "рутинный характер и необходима в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены". Позже исследования были возобновлены.

В середине октября, как передала бразильская газета Globo, 28-летний волонтер, принимавший участие в испытаниях вакцины, умер. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что умерший не получал препарат компании. 21 октября Оксфордский университет информировал, что испытания вакцины будут продолжены, несмотря на смерть одного из участников.