Сельские учителя Бурятии разработали методику работы в малокомплектных школах

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Сельские учителя и общественники из Кижингинского района Бурятии разработали на средства президентского гранта методику работы с учениками малокомплектных школ - учреждений образования в небольших поселках, где учатся не больше 60 детей. Об этом сообщила ТАСС в четверг председатель организации "Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Найдал" Дашима Бальжирова.

"В 2020 году мы участвовали в конкурсе Фонда президентских грантов и выиграли более 440 тыс. рублей на свой проект, он направлен на создание условий для повышения качества образования в сельских малокомплектных школах. Мы провели круглый стол для педагогов, которые работают в таких школах, семинары с участием экспертов из Красноярского края. Педагоги уже смоделировали для учеников образовательные события по методике, дети четырех школ Кижингинского района уже начали обучаться по ней", - сказала Бальжирова.

Он объяснила, что в малокомплектных школах в одном классе могут учиться ребята разных возрастов, и они занимаются по системе коллективного обучения, но одновременно и по индивидуально-образовательным программам. По разработанной методике уже учатся школьники из Оротской, Усть-Оротской, Леоновской школ в Кижингинском районе, кроме того, методику внедрили в более крупной школе-лицее им. В. С. Мункина. Для разработчиков методики важно было учесть вовлеченность каждого ребенка в учебный процесс, для этого было закуплено оборудование для занятий по робототехнике, биологическая лаборатория, компьютеры, проектор, цветной принтер, электроплита для урока "Технология", необходимая мебель.

"Непросто организовать образовательный процесс в условиях малокомплектной школы, тут важен даже какой-то творческий подход, учитель должен так работать с учениками, чтобы каждый из них изучал свой материал, но при этом рядом с разновозрастными одноклассниками, - объяснила Бальжирова. - По нашей методике вместо традиционных уроков организуются три образовательных пространства - учебное, производственное и клубное, которые пересекаются. При этом дети имеют возможность сами моделировать свою учебную программу - вместе с учителем они выбирают тему, которой, например, больше нужно уделить внимания, времени, или могут, например, прочитав книгу, нарисовав карту, сконструировав какую-то геометрическую фигуру, механизм, рассказать о своей работе одноклассникам. Тем самым ученик закрепляет свои знания".

Педагог отметила, что при традиционной классно-урочной системе создается большая нагрузка как на самого ребенка, так и на учителя, происходит эмоциональное выгорание, дети теряют интерес к учебе. Поэтому по разработанной методике основной упор делается на то, что ученик сам моделирует свою учебу, определяет, какой предмет, какая тема для него важны именно сейчас - это развивает способность ставить цели и достигать их, самоопределяться, организовывать свою работу. "Мы планируем также выпустить книгу-методичку, чтобы нашим опытом могли воспользоваться и другие малокомплектные школы в других районах Бурятии", - добавила Бальжирова.

Система грантовой поддержки

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. Фонд президентских грантов, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, начал работу в 2017 году. Финансирование уже получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.